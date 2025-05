Da una semplice richiesta di informazioni, a un sondaggio più concreto. Con l’interesse per il calciatore che sembra crescere sempre di più. L’Inter segue con molta attenzione le prestazioni di Koni De Winter (RILEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA DI INIZIO MARZO), col difensore belga individuato come uno dei possibili rinforzi della futura difesa nerazzurra. Il calciatore, spettatore a San Siro di Inter-Barcellona - come mostrato da lui stesso sui social – e sul taccuino anche di svariati club della Premier League, ma pure del Napoli, si sente pronto per il salto in una big, con il Genoa che valuta il suo cartellino 25 milioni di euro.

Scoperchiato il vaso di Pandora un’ipotesi plausibile, anche per anticipare la concorrenza e mettere subito a segno un investimento mirato, è che l’eventuale trattativa possa avere luogo già in queste settimane, col ragazzo che eventualmente potrebbe (e anzi, probabilmente, vorrebbe) esordire con la nuova maglia già per il Mondiale per Club.

Qualora infatti si andasse a luglio-agosto, visto che il classe 2002 di Anversa ha attirato l’attenzione di più club, ci potrebbe anche essere il rischio di un’asta, col prezzo al rialzo. Insomma, è tempo di ragionamenti in casa nerazzurra. Con la consapevolezza che l’eventuale gradimento del calciatore al progetto interista sarebbe massimo. E che l’affare potrebbe essere intavolato a tutto tondo, e chiuso poi, in tempi rapidissimi, visti gli ottimi rapporti tra tutte le parti in causa.

