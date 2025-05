"E c’era chi voleva estirpare la follia dal cuore dell’Inter... Ma lasciatela dov’è, per l’amor di Dio". Incontenibile la gioia nerazzurra al fischio finale di Inter-Barcellona: un 4-3 storico che lancia gli uomini di Inzaghi verso la finalissima di Monaco. E la Gazzetta dello Sport celebra il successo di Lautaro e compagni giustamente.

"Una folle, splendida, infinita Inter ha conquistato la finale di Champions con una partita che è già leggenda, marchiata da un risultato che, per noi italiani, ha una sacralità tutta sua: 4-3 - si legge -. Avanti di 2 gol nel primo tempo, i nerazzurri sono crollati nella ripresa, davanti all’impressionante qualità di gioco del Barcellona che ha ribaltato la notte: 3-2. Ma in pieno recupero, mentre Flick si concedeva il lusso di inserire Lewandowski, Inzaghi spingeva avanti il suo stopper, Acerbi che, esausto, firmava un fiabesco 3-3 da centravanti vero. Poi, nei supplementari, Frattesi metteva la ciliegina sul trionfo: 4-3. Abbiamo assistito a una delle partite più belle nella storia del calcio. Non la dimenticheremo".