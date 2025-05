Il difensore nerazzurro Yann Bisseck analizza così a Inter TV il match vinto oggi per 4-3 contro il Barcellona e l’approdo dei nerazzurri in finale di Champions: “Ci abbiamo sempre creduto, non sai può descrivere come mi sento. Abbiamo fatto una cosa grandissima, c’è stata un po’ di sofferenza ma abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Devo dormirci sopra e magari domani realizzerò cosa è successo.

Non è ancora finita, dobbiamo ancora giocare una partita e dare il massimo. Penso che saremo pronti. Dobbiamo pensare partita dopo partita, anche in campionato c’è ancora tanto da fare, ma per il finale ci saremo. Abbiamo incontrato grandi squadre, ma lo siamo anche noi e spero che il mondo sappia quanto siamo forti. Vediamo cosa succede”.