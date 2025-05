Iñigo Martínez parla nella mixed zone del Meazza di quanto accaduto con Francesco Acerbi subito dopo il 2-0 di Inter-Barcellona: il difensore è accusato di aver sputato all'avversario. "Non è successo niente. Ha solo festeggiato nel mio orecchio. È stata una reazione inutile da parte mia, ma non gliel'ho tirato addosso. Lo sputo è arrivato a un metro di distanza, altrimenti mi avrebbero espulso, senza dubbio", dice il centrale blaugrana.

Nella stessa intervista, Martinez critica l'operato di Marciniak. "Credo che ci siano state situazioni in cui ha voluto girarsi dall'altra parte... - afferma - La squadra ci ha provato, ma è vero che abbiamo visto situazioni molto chiare in cui ha deciso al contrario. E' un duro colpo, ma usciamo a testa altissima. La squadra ha dimostrato ancora una volta di avere tanto calcio e tanta voglia. Non ho dubbi che torneremo l'anno prossimo", ha concluso.