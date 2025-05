Non nasconde la sua gioia Ignazio La Russa per la conquista della finale di Champions League da parte della sua Inter: "Alla fine nel calcio contano la tecnica e il cuore, servono entrambe le cose, ma poi vince chi ha più cuore", dichiara il presidente del Senato all'ADNKronos. Dove poi elogia in particolare la prova del numero uno nerazzurro: "Yann Sommer è stato decisivo, due parate di quel livello sono oro. Dal numero uno in poi tutti promossi a pieni voti, anche Mehdi Taremi si è riscattato, inventandosi grande interditore".

Ora la finale di Monaco, che si giocherà il prossimo 31 maggio: "Son pronto a partire, ho già pronto lo zainetto, impegni permettendo...", conclude un soddisfatto La Russa, intercettato in aeroporto a Milano.