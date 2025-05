Inviato a bordo campo per Cbs Sports Golazo, Alessandro Del Piero ha commentato con toni entusiastici lo spettacolo visto al Meazza. "Sette gol in questa sequenza sono una cosa incredibile. L'Inter in Italia è soprannominata 'pazza' e credo che qualcosa di pazzo sia accaduto, per la sequenza dei gol, per le emozioni, è stato incredibile".

"Si sono affrontate a viso aperto, volevano segnare un gol in più - aggiunge Del Piero - il Barcellona ha avuto l'occasione del 4-2 e subito dopo l'Inter ha pareggiato con Acerbi che ha tirato di destro. Incredibile, è la bellezza di questo gioco e della Champions. L'energia è passata da una parte all'altra tra i due tempi. Nel primo è stato tutto per l'Inter, le opportunità e la fiducia. Nel secondo tutta per il Barcellona e sono stati a tanto così dal farcela. Non sapevi cosa sarebbe potuto accadere dopo, è stato incredibile".