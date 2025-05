Hansi Flick non nasconde il dispiacere per la sconfitta contro l'Inter e non nega una critica all'arbitro Marciniak. "Sono dispiaciuto di essere fuori, ma non per la prova dei miei. Hanno provato di tutto, sicuramente siamo fuori ma l'anno prossimo ci riproveremo e faremo felici i nostri tifosi", dice il tecnico del Barcellona.

"L'Inter è forte, difendono bene ma hanno anche grandi attaccanti - dice - Nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo, non voglio parlare molto dell'arbitro ma ogni decisione al 50% è andata a loro. Abbiamo dato tutto e alla fine questo mi rende un po' triste. Da questa gara impareremo e l'anno prossimo torneremo".