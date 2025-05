Dopo essersi laureato matematicamente campione di Germania, l'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany ha parlato dei momenti salienti della stagione tra i quali il ko europeo con l'Inter: "I momenti chiave sono sempre quelli difficili - ha detto alla TV del club bavarese -. Sì, abbiamo segnato 9 gol contro lo Zagabria, e spero che possiamo ripetere l'impresa la prossima settimana, se possibile, ma alla fine si tratta di momenti difficili. Dopo la sconfitta a Barcellona, ​​abbiamo disputato 7 partite di fila senza subire gol. E a Bochum, dove abbiamo perso l'anno scorso, abbiamo vinto 5-0. Per me questi sono i momenti importanti. Dopo la sconfitta contro il Feyenoord, una reazione contro il Friburgo. Dopo la sconfitta contro l'Inter, una reazione contro l'Heidenheim e poi contro il Mainz. Inoltre, siamo stati sfortunati con le tempistiche degli infortuni. Nonostante ciò, contro l'Inter, pur non vincendo, nessuno ha parlato dei ragazzi che non c'erano. Abbiamo parlato della prestazione e del perché non abbiamo segnato [più] gol. Per me, questo rende la motivazione per la prossima stagione ancora più grande".