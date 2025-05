Wojciech Szczesny, portiere del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Canal+ Poland della direziione arbitrale del connazionale Szymon Marciniak, al centro di feroci polemiche in Catalogna. Le parole dell'ex numero uno juventino sono però assolutorie nei confronti del direttore di gara di Plock: "So che in caso di sconfitta, di solito si parla della prestazione dell'arbitro, ma non intendo soffermarmi su questo. Non c'è bisogno di cercare scuse. La gente commenterà le cose, ma non vale la pena proseguire così".

Szczesny ha analizzato il rigore causato da Pau Cubarsí su Lautaro Martínez e ha accettato la decisione del VAR: "È stata una partita serrata e, onestamente, pensavo non ci fosse alcun rigore, ma a quanto pare Pau non ha toccato la palla, quindi il rigore è stato assegnato. È stata un'azione rapida, ed è così che è stata decisa. Non c'è altro da dire".