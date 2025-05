L'ex centrocampista dell'Inter Olivier Dacourt, ora opinionista per Canal+, non è riuscito a trattenere la sua gioia dopo il gol vittoria dei nerazzurri firmato da Davide Frattesi. Tornato al suo posto, Dacourt ha descritto la partita come "un dramma incredibile. Pensavamo tutti che fosse finita, a cominciare da me. L'Inter ha rimontato e ha segnato il quarto gol ed è stata una gioia pura, impossibile da tenere dentro".