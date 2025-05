Che serata è stata quella di ieri? A rispondere è Massimo Moratti, lo storico presidentissimo che portò l'Inter sul tetto d'Europa in quel lontano 2010, che all'alba della sua ottantesima primavera a tinte nerazzurre commenta così la settima finale della storia della sua Beneamata ai microfoni di Sportmediaset: "È stata meravigliosa perché non si può trovare un altro aggettivo. È stata emozionante sotto tutti i punti di vista, abbiamo vissuto tutti i tipi di sentimenti perché sembrava avessimo perso e poi eroicamente c'è stato quel gol del pareggio. Una serata fantastica, sono state due partite una più bella dell'altra con un finale meritatissimo" ha detto sulla semifinale di ritorno vinta ieri contro il Barcellona che ha richiamato proprio quel doppio confronto stellare di quindici anni fa.

Questa partita paragonabile alla semifinale del 2010?

"Sono due battaglie, diverse come risultato, come punteggio e come situazioni. L'altra volta avevamo vinto a Milano, però l'emozione è la stessa e la felicità alla fine è uguale".

Chi preferirei in finale tra PSG e Arsenal?

"Qualunque squadra sia dobbiamo affrontarla con la stessa determinazione e la stessa lucidità che abbiamo avuto ieri sera".

