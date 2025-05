A qualche ora dalla semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, arrivano novità di mercato in casa nerazzurra. Secondo le ultime indiscrezioni svelate da Gianlucadimarzio.com, i campioni d'Italia avrebbero trovato l’accordo con Luis Henrique.

Secondo l'esperto di mercato, sarebbe in corso la trattativa tra i due club per perfezionare l’operazione che può portare l'esterno offensivo del Marsiglia a Milano. Mentre i nerazzurri hanno compiuto il passo decisivo, trovando l'intesa di massima con il giocatore per un contratto quinquennale e le cifre correlate, i due club stanno cercando di perfezionare l'accordo anche se la trattativa è già ben avviata. L'Inter ha alzato l’offerta a 25 milioni di euro, bonus inclusi, ma il Marsiglia per ora resiste e continua a chiederne 30. C'è ancora un gap di 5 milioni ma c’è fiducia su entrambi i fronti: la volontà comune è di chiudere entro dieci giorni. Intanto l'Inter, che ha fretta perché vuole arruolare il giovane già per il Mondiale per Club, è ad un passo dalla stretta di mano finale anche sull'aspetto che riguarda le commissioni da distribuire agli agenti.

