Il Barcellona accarezza l'idea della finale di Champions League per una manciata di minuti, poi si inchina davanti alla resurrezione dell'Inter che ribalta il tavolo e vince 4-3 dopo i tempi supplementari. Un risultato pazzo che Hans-Dieter Flick commenta così in conferenza stampa: "So che tutti sono delusi, siamo delusi per essere usciti dopo aver speso molto - esordisce il tedesco -. Tutte le decisioni 50 e 50 sono andate a favore dell'Inter, siamo orgogliosi della nostra prestazione. Sono orgoglioso della mia squadra, pensiamo che il risultato sia ingiusto e che alcune decisioni dell'arbitro non siano state a nostro favore. Ricominceremo la stagione con l'obiettivo di vincere la Champions. Ringraziamo i tifosi".

Ingiustizia calcistica?

"Penso anche alle decisioni arbitrali, ma non voglio parlarne troppo perché non sarebbe giusto nei confronti della mia squadra. Ho detto a Marciniak cosa penso, ma non lo ripeterò qui".

Che messaggio dai ai tifosi? E cosa ha imparato la squadra da questa sconfitta?

"Siamo stati eliminati, ma torneremo l'anno prossimo. Quando vediamo una gara come questa... E' stato tutto incredibile, spero di giocarne altre, con l'atmosfera che ho visto qui. E' stato un grande supporto quello dei tifosi, anche per noi. Abbiamo dato tutto, dobbiamo accettare il risultato. Andiamo avanti".

Avreste potuto fare meglio in difesa?

"Certo, anche se oggi abbiamo affrontato dei grandi attaccanti, molto forti. Hanno più esperienza di noi, noi miglioreremo di anno in anno. Lo faremo. Ovviamente possiamo migliorare la difesa, ma anche in attacco".

Una partita memorabile.

"Abbiamo dato tutto quello che avevamo, sicuramente abbiamo giocato meglio il secondo tempo. Non siamo ancora alla fine di un percorso, è una sconfitta pesante. Siamo scontenti, ora dobbiamo rialzarci per questa e la prossima stagione".

Il Barcellona ha recuperato rispetto in Europa?

"Credo che la squadra meriti rispetto, noi giochiamo per vincere i titoli. Ora abbiamo la Liga, poi riproveremo in Champions. I giocatori, quando torneranno a casa stanotte, potranno guardarsi allo specchio ed essere orgogliosi".

Cosa dovrete fare per recuperare energie in vista della prossima partita?

"Analizzeremo questa partita come facciamo sempre, poi vedremo cosa è necessario fare. Non si può sempre vincere, fa parte della vita, è il calcio. Dobbiamo accettare la sconfitta, bisogna avere la fame di vincere i titoli. Voglio dire una cosa prima di chiudere: si è detto troppo sull'arbitro prima, ma voglio augurare buona fortuna all'Inter per la finale di Monaco di Baviera".