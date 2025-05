Serata da dimenticare, quella di ieri, per tutto l'universo Barcellona. Non bastasse la cocente delusione per l'eliminazione dalla Champions League della squadra di Hansi Flick superata dall'Inter, anche la sezione pallacanestro del club blaugrana ha dovuto ingoiare un boccone amarissimo: la squadra di Joan Penarroya è infatti uscita sconfitta dalla Salle Gaston Medecin di Montecarlo nella decisiva gara cinque dei quarti di finale di Eurolega contro il Monaco, coi francesi che si sono imposti per 85-84 staccando così il biglietto per le Final Four di Abu Dhabi.

L'andamento della partita, peraltro, è stato molto simile a quella vista a San Siro, coi monegaschi che scappano via ma vengono raggiunti dai catalani prima di un ultimo quarto mozzafiato, fino al canestro decisivo segnato dalla stella del Roca Team Mike James ad un minuto dalla fine. Per la prima volta dal 2004, nessuna squadra spagnola parteciperà alle finali della massima competizione cestistica per club.