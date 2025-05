Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha motivato così la decisione di assegnare il premio di Player of the Match di Inter-Barcellona al portiere nerazzurro Yann Sommer: "Ha tenuto l'Inter in partita con alcune parate magiche, negando diverse occasioni a Lamine Yamal e contribuendo a portare l'Inter in finale. Parate chiavi nei momenti cruciali dell'ex portiere della nazionale svizzera".