Protagonista durante la giornata di presentazione delle Nazionali italiane di pallavolo, il ct dell'Italvolley Femminile, Julio Velasco ha parlato del gioiellino del Barcellona, questa sera avversario dell'Inter nella semifinale di ritorno di Champions League, Lamine Yamal.

"Yamal non giocherebbe in Italia - ha detto Velasco senza troppi giri di parole -, soprattutto non avrebbe giocato un anno fa, come anche Pedri che ha 18 anni. Io credo che qui non giocherebbero perché da noi c'è sfiducia e sospetto nei giovani, non sono mai pronti, oltre che una certa esterofilia. Credo che vada cambiata questa mentalità, dare più fiducia ai giovani, anche in Serie A e in Nazionale, per abbassare costi e aumentare l'entusiasmo, perché i giovani portano un sacco di entusiasmo".