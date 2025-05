"Sbaglia tanto, Marciniak, lontano dall’arbitro che è stato. Per dire: la punizione dalla quale nasce l’azione del 2-2 del Barcellona non c’era (Bastoni prende nettamente il pallone nel contrasto con Yamal). Ma è solo un esempio. Una OFR (rigore), un’overrule, soprattutto non aver punito Inigo Martinez (spunto ad Acerbi?). In 10 contro 11 per un tempo... E poi: fischiare la fine del primo tempo supplementare (con 3’ di recupero su 15’ previsti) con Barella in porta è perfido".

Questo quanto sottolineato dal Corriere dello Sport per quanto riguarda la direzione di gara del polacco, peraltro contestato dai catalani non si sa bene a quale titolo. Il voto è 5 da parte del quotidiano romano. Meglio il neerlandese Higler al Var: 6,5 il rigore lo fischia lui.