"Di recente mi stavo annoiando a vedere il calcio, per cui grazie Inter e grazie Barcellona". Thierry Henry commenta così, dagli studi di Cbs Sports Golazo, lo spettacolo offerto dalle due squadre in Champions League.

"Questo è il motivo per cui amiamo il calcio, vogliamo vedere squadre che si affrontano a viso aperto. Abbiamo visto la stessa partita all'andata. Al gol di Raphinha pensavamo avessero vinto, Acerbi pareggia e Yamal all'ultimo ha l'occasione per vincerla ancora. Per cui grazie Inzaghi, Flick e tutti quelli che hanno giocato. Ero annoiato a vedere il calcio e non lo sono stato tra andata e ritorno".