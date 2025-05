Anche l'ex amministratore delegato dell'Inter Ernesto Paolillo non manca di esprimere la propria gioia per la vittoria dei nerazzurri di ieri contro il Barcellona. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: "La foto di questo match è quella di Francesco Acerbi, ma metto anche quella di Davide Frattesi che è esploso in quella gioia e che per poco non sveniva per via della pressione che aveva in quel momento. E' l'immagine di quanto volessero quella vittoria".

Inzaghi è attualmente il migliore allenatore italiano?

"Sì, ha vinto la squadra ieri sera. Tutti hanno fatto qualcosa di grande, e la squadra era un gruppo unito e il merito è di Inzaghi. Tutti i gol che ha fatto il Barcellona sono nati tutti da azioni tipiche del gioco di Inzaghi. È bello vedere questa Inter, quindi per me è il migliore".

Inzaghi ha già fatto la storia dell'Inter?

"Sì, con questa partita assolutamente sì. Questa partita rimarrà epica. E aggiungo: Inzaghi grandissimo, per me è il numero uno ma vorrei spezzare una lancia in favore di chi ha costruito questa Inter, ossia Beppe Marotta, che ha scelto Inzaghi e ha costruito questo gruppo. Marotta ha voluto Inzaghi e gli ha dato i giocatori giusti, presi molti a parametro zero. Un grande contributo ieri sera per esempio lo ha dato Mehdi Taremi...".