Miglior giocatore dell’incontro è stato nominato Yann Sommer, miracoloso in alcune circostanze specie su Lamine Yamal e custode della qualificazione in finale. Questo il suo commento per Sky Sport: “Sono molto felice, abbiamo fatto una partita incredibile. Quale parata ricorderò? L’ultima su Lamine Yamal, giocatore fortissimo. Sono stato felice che non sia entrata. Tante squadre sono stanche quando prendono il 3-2, noi però siamo riusciti a rimontare”.