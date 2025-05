Prestazione epica dei nerazzurri, come dimostrano anche le pagelle della Gazzetta dello Sport: nessun bocciato e tanti voti alti.

Il migliore è Lautaro (8,5): "Gioca di carattere, di forza, di garra argentina. Un altro sarebbe rimasto in casa a tifare davanti alla tv, lui fa di tutto per giocare e per dire che è il capitano e il simbolo dell’Inter. Segna l’1-0, si guadagna il rigore del 2-0, corre su ogni pallone. Stringe i denti fino al cambio ma che non si può evitare e non ce la fa più. Ma ha dato una lezione che i suoi compagni non la rinnegano. Lui, Sommer, Acerbi e Frattesi: non è semplice scegliere i migliori in una partita così epica. Ma Lautaro è il simbolo di chi non si arrende mai, anche quando sembra finita".

Stessa valutazione per Sommer (8,5): "Si possono scomodare Banks, Zoff e Buffon: il volo su Garcia che sta per segnare il 2-2 è una cosa da documentari. Grandissimo su Yamal nel finale: immenso".

Segue a ruota Acerbi (8): "Segna il 3-3 da attaccante vero quando sembra impossibile, quando sembra finita. Partita commovente, compreso il dominio su Ferran Torres".

In copertina pure Frattesi (8): "Nella follia generale della serata c’è pure lui, l’incursore romano: entra, perde la palla del 2-3 di Raphinha, ma poi segna il gol decisivo del 4-3 nel primo supplementare. Secondo suo gol in questa Champions League dopo quello a Monaco di Baviera contro il Bayern nel 2-1 all’88".

Dimarco 7,5; 7 per Bastoni, Thuram, Dumfries, Taremi e De Vrij. Bisseck, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Carlos e Darmian 6,5. Senza voto Zielinski.

Inzaghi (8,5): "Tanto alla prossima partita tornerà quello da esonerare... Ma intanto si prende la seconda finale in tre anni come Allegri alla Juve, e lo fa con la sua Inter che gioca come vuole lui, con tanti interpreti così intercambiabili come in questa notte nella quale anche Taremi e Zielinski sembrano titolari veri. È l’Inter di Simone Inzaghi".