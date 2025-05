Il rigore assegnato all'Inter per fallo di Pau Cubarsí su Lautaro Martínez, che ha portato al 2-0 di Hakan Çalhanoglu al 45esimo ha suscitato le critiche di Arsène Wenger, direttore dello sviluppo calcistico globale della FIFA. L'ex tecnico dell'Arsenal, nelle parole riportate da Marca, ha avuto da ridire sull'intervento del VAR: "Sono totalmente contrario a questo tipo di rigore. E sono totalmente contrario all'uso del VAR al rallentatore. Visto a velocità normale, quello di Cubarsì è stato uno splendido intervento".

Wenger prosegue: "Guardate cosa fa Lautaro Martínez. Sa che non segnerà e punta su Cubarsí. Cerca il rigore. Secondo me, l'arbitro non ha preso la decisione giusta. Per me conta chi arriva primo sul pallone ed è Cubarsì a farlo, Lautaro fa il resto".