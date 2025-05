Dagli studi di BeIN Sports, Ruud Gullit si spende in difesa del Barcellona dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter. Lasciandosi andare ad una disamina un po' superficiale degli episodi chiave del match: "Penso che il rigore su Lautaro Martinez non fosse un rigore e il terzo gol dell'Inter non avrebbe dovuto essere valido, ma è stata una mossa intelligente da parte di Denzel Dumfries".