Un boccone durissimo da digerire per tutto il Barcellona. Che al termine della partita contro l'Inter parte con gli sfoghi nei confronti dell'arbitro Szymon Marciniak. A sparare alzo zero sul fischietto polacco è in particolare il centrocampista Pedri che addirittura chiama in causa la UEFA: "Non è la prima volta che ci succede con questo arbitro, la UEFA dovrebbe indagare. Ci sono cose che non capisco e sono difficili da spiegare. Tutti i 50-50 sono stati per loro. Nel rigore su Lamine Yamal, poi diventato fallo, non ha ammonito Henrikh Mkhitaryan che sarebbe stato espulso".

Rimane il fatto che il Barça ha visto sfumare la finale di Champions proprio quando sembrava a portata di mano: "Sono orgoglioso della squadra. Un po' deluso perché siamo riusciti a recuperare da un risultato che ci era stato molto sfavorevole. È molto crudele. È vero che la squadra ha dato tutto e meritava di arrivare in finale, ma siamo giovani e dobbiamo imparare da questa esperienza, e l'anno prossimo daremo ancora più battaglia. Ora ci lecchiamo le ferite, ma da domani dovremo concentrarci sul Real Madrid perché è in gioco metà campionato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!