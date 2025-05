Yann Sommer si presenta ai microfoni di Cbs Sports Golazo con in mano il premio di Man of the Match di Inter-Barcellona. Tanti i complimenti che arrivano dallo studio, soprattutto per la parata nei supplementari su Lamine Yamal.

"Abbiamo visto tante situazioni prima della gara in cui si accentrava e tirava - dice l'elvetico - Probabilmente è stata la parata più importante perché abbiamo dovuto soffrire e difendere, è stato difficile. Sono felicissimo di aver fatto quella parata perché ci ha dato forza e fiducia nei minuti finali. Non potrei essere più felice, abbiamo lavorato tanto per questi momenti, per essere in un torneo così. Sono qui con dei compagni fantastici e siamo in finale..."