Alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis, dove la sua Fiorentina dovrà rimontare il 2-1 subito all'andata dal Betis, il tecnico viola Raffaele Palladino, intervistato da Sky Sport, rivolge innanzitutto un applauso all'Inter per il capolavoro di ieri col Barcellona: "Ieri è stata una partita fantastica, mi sono emozionato nel vedere una partita che rimarrà per sempre nel cuore degli italiani. Faccio i complimenti all'Inter, a tutta la società; un orgoglio italiano. Mi è piaciuto lo spirito che hanno messo in campo, domani voglio vedere dai miei ragazzi la stessa voglia. Ce la metteremo davvero tutta. Vogliamo coronare questa stagione, con qualche difficoltà ma molto bella per noi".