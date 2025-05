All'indomani della serata da montagne russe di San Siro, nella quale l'Inter ha strappato il pass per la finale di Champions League avendo la meglio sul Barcellona 4-3 dopo i tempi supplementari, Javier Zanetti non nasconde la sua felicità per il prestigioso traguardo raggiunto dal club: "E siamo in finale, squadra con un cuore immenso - ha scritto il vice presidente nerazzurro su Instagram -. Grazie Mister, Staff e a tutti i ragazzi per averci regalato queste emozioni. Ci vediamo a Monaco".

