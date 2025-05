Il primo voto delle pagelle di Tuttosport inerenti Inter-Barcellona è addirittura un 9, per Yann Sommer. Le parate dell'elvetico, per il quotidiano, sono da super eroe della Marvel. In difesa 6,5 a Bisseck, che tiene a bada Raphinha ma viene poi sostituito quando diventa impreciso: Darmian, al suo posto, alza il muro (6,5). Voto 8 per Acerbi, un gol (il suo) che resterà nella storia. Arriva a 7 Bastoni, ultimo argine contro Yamal.

A centrocampo 8 per Dumfries, una spina per la difesa blaugrana con due assist. Al suo posto De Vrij, 6,5: decisivo nell'allontanare palloni dall'area nei supplementari. In mezzo 6,5 a Barella, anche se ci sono diversi errori nella sua prova: perde Dani Olmo sul 2-2 e anche la palla del 3-2. Due 7 per Calhanoglu, primo tempo da professore e ripresa boccheggiante, e per Mkhitaryan, che lancia l'azione del rigore. Dalla panchina 6,5 al "gagliardo" Zielinski e 8 a Frattesi, il cui gol lo erge a "Gianni Rivera nerazzurro". A sinistra 6,5 per Dimarco, cala di energie a furia di seguire Yamal ma intanto aveva già innescato l'azione del primo gol. Gara da 6 per Carlos Augusto, che entra quando inizia a grandinare e mette l'elmetto.

In attacco 7,5 a Thuram, protagonista sul 4-3, mentre Lautaro è da 8: l'anima dell'Inter. Dalla panchina, manca il voto a Taremi ma il giudizio è positivo: assist sul 4-3 e tanto sacrificio. Inzaghi si becca un 8: in Europa, questa continuità mancava al club dagli anni Sessanta...

Nel Barcellona, 7 a Eric Garcia, 7,5 a Yamal, 4 ad Araujo. Male Marciniak, voto 5: corretto dal Var sul rigore ma non ammonisce il difensore, la tecnologia lo salva anche sul contatto Mkhitaryan-Yamal (fuori area) e ferma Barella a fine primo tempo supplementare quando è lanciato in porta.