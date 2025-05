Marciniak la tiene in pugno e alla fine, nonostante le proteste catalane dal 1' al 120', a rammaricarsi dovrebbe essere l'Inter, visto che il polacco ferma Barella lanciato verso Szczesny nell'ultima azione del primo tempo supplementare, cancellando il probabile 5-3 nerazzurro per fischiare in modo fiscale il termine del tempo.

Come sottolinea la Gazzetta, Var decisivo in molti casi. Al 42’: Cubarsì colpisce il piede di Lautaro, rigore netto non visto dal campo. Calhanoglu segna e succede qualcosa in area: l’atto pare evidente ma le immagini non mostrano il getto di un possibile sputo di Inigo Martinez verso Acerbi, il Var controlla e non interviene. Il dubbio resta. Al 24’ della ripresa ancora Var protagonista quando corregge Marciniak che aveva assegnato il rigore al Barça per il fallo di Mkhitaryan su Yamal, in realtà avvenuto fuori area.