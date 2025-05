Gianpiero Piovani, allenatore di Inter Women, esalta il campionato vissuto dalla formazione nerazzurra e concluso con la qualificazione in Champions League. "Queste ragazze hanno fatto un campionato straordinario, è stato bello vedere con quale impegno e forza si sono allenate - si legge sul Matchday Programme di Inter-Barcellona -. Sono stato fortunato ad avere una squadra così che mi ha regalato un bel sogno, è motivo di soddisfazione e orgoglio. Abbiamo avuto una continuità di risultati importante e un bel percorso di crescita".

"L’arma in più - prosegue - è stata sicuramente la dedizione e la voglia che hanno dimostrato le calciatrici che hanno giocato un po’ meno e che si sono sempre fatte trovare pronte quando sono entrate a partita in corso e molte volte hanno cambiato il match. Si sono tutte applicate al 100%. Le partite migliori? Sono state tutte belle. Penso alla vittoria contro la Juventus per 3-2 negli ultimi minuti, è stata un tassello importante nel raggiungimento della Champions e del secondo posto in Campionato".

"I nostri tifosi - conclude - ci hanno sempre seguito e incitato, anche nei momenti più difficili e impegnativi. Siamo stati bravi sia noi che loro a rimanere sempre uniti: la coesione tra noi, la società e i tifosi è stata fondamentale per raggiungere questo risultato".