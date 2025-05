È Davide Frattesi il match winner della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, che vale la seconda finale in tre anni all'Inter di Simone Inzaghi. Prima finale europea del centrocampista nerazzurro che a Inter TV commenta così quanto ottenuto stasera:

A meno di un gol in finale sarà difficile ripetere la serata di oggi. Giocherai una finale di Champions League difficile da realizzare?

"Sì, prima della partita un po' ci avevo pensato. Ho detto: 'Guarda, riguardavo il cancello, non così per caso, perché noi ci scaldiamo lì da quella parte'. E quindi ho incrociato il cancello e ho detto: 'Chissà se magari oggi capiterà l'occasione?'. Ed è capitata a pennello".

È stata una partita incredibile, ma ci avete creduto fin dall'inizio? Sapevate che sarebbe arrivata la vittoria nonostante la pericolosità anche dell'avversario che ha saputo rispondere colpo su colpo?

"Sì, penso che poi le cose... Le cose arrivano sempre per dei meriti. Questo è un gruppo di persone, di ragazzi per bene. Siamo praticamente da fine settembre sempre in ritiro, sempre al campo. Credo che poi alla fine ci sia qualcuno da lassù che queste cose le guarda. E niente, ti faccio vivere delle serate del genere. E sono cose che rimangono per sempre".

L'ultima cosa: dopo una serata così è facile essere appagati, ma dovete pensare anche al campionato. Volete chiudere senza rimpianti?

"Sì, certo. Per noi è un obiettivo, ed era un obiettivo anche quello, e lo è tuttora. E quindi dovremmo essere bravi adesso a scindere le due cose, perché poi è un attimo fare una figuraccia dopo aver vissuto una serata del genere. Non ci possiamo permettere cali di tensione".