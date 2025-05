Esulta Walter Zenga per la promozione in Serie C del Siracusa, club del quale è brand ambassador. Dopo essere stato immortalato mentre guidava i festeggiamenti del club aretuseo, l'ex portiere dell'Inter ha poi palesato il suo entusiasmo ai microfoni di Teletris: "Non era semplice, ma ce l’abbiamo fatta e la cosa più importante è questa, per la città, per la società, per una tifoseria fantastica. C’è grande felicità: non pensavo di potermi emozionare così. Ora torniamo a Siracusa per festeggiare”.