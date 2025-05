Certo, la gioia sportiva non ha eguali e l'Inter e i suoi tifosi hanno già la testa alla finale di Champions League in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera. Ma anche l'aspetto economico può far sorridere il club nerazzurro, che ha vissuto un'edizione record della competizione, all'esordio con il nuovo e più ricco format. Ad oggi il percorso nerazzurro ha portato nelle sue casse 132 milioni di euro, ovviamente un record per una società italiana, che Calcio e Finanza divide cosi:

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Posizione in classifica: 9,7 milioni di euro;

Quota europea: 24,02 milioni di euro;

Quota non europea: 7,36 milioni di euro;

Bonus risultati: 13,3 milioni di euro;

Bonus 1°-8° posto: 2 milioni di euro;

Bonus ottavi di finale: 11 milioni di euro;

Bonus quarti di finale: 12,5 milioni di euro;

Bonus semifinali: 15 milioni di euro;

Bonus finale: 18,5 milioni di euro;

TOTALE: 132 milioni di euro.