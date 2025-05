Superata la sbornia per l'accesso alla finale di Monaco di Baviera, l'Inter domenica si rituffa nel campionato dove è impegnata nella volata finale per lo Scudetto. Domenica alle 18, i nerazzurri sfideranno il Torino di Paolo Vanoli, match che sarà arbitrato da Federico La Penna, assistito da Lo Cicero e Cecconi con Bonacina quarto uomo. In sala VAR ci sarà Valerio Marini, coadiuvato da Rosario Abisso. Tra le altre partite, Lazio-Juventus è stata affidata a Davide Massa, mentre per Atalanta-Roma c'è Simone Sozza.

Ecco il quadro completo:

MILAN – BOLOGNA Venerdì 09/05 h.20.45

MARINELLI

PRETI – DI IORIO

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: PATERNA

COMO – CAGLIARI Sabato 10/05 h.15.00

FOURNEAU

SCATRAGLI – CAPALDO

IV: GALIPO’

VAR: GARIGLIO

AVAR: AURELIANO

LAZIO – JUVENTUS Sabato 10/05 h.18.00

MASSA

BACCINI – BERTI

IV: GUIDA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CHIFFI

EMPOLI – PARMA Sabato 10/05 h.20.45

FABBRI

CARBONE – ROSSI M.

IV: PERRI

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

UDINESE – MONZA h.12.30

CREZZINI

GIALLATINI – DI GIOIA

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA

H. VERONA – LECCE h.15.00

MARESCA

ROSSI C. – MORO

IV: SACCHI

VAR: DOVERI

AVAR: DI BELLO

TORINO – INTER h. 18.00

LA PENNA

LO CICERO – CECCONI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

NAPOLI – GENOA h. 20.45

PICCININI

PERROTTI – MOKHTAR

IV: FELICIANI

VAR: AURELIANO

AVAR: GARIGLIO

VENEZIA – FIORENTINA Lunedì 12/05 h. 18.30

MARCHETTI

MELI – ALASSIO

IV: DI MARCO

VAR: DI BELLO

AVAR: MARINI

ATALANTA – ROMA Lunedì 12/05 h. 20.45

SOZZA

BINDONI – IMPERIALE

IV: COLLU

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA