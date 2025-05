Yann Bisseck ha voluto esultare a modo suo sui canali social personali dopo il trionfo dell'Inter sul Barcellona. In una storia pubblicata poco dopo la gara, infatti, il tedesco ha ripostato un video di Sommer che festeggia con in mano il premio di man of the match, commentando con un eloquente "Grazie alla mamma di questo".

Sommer è stato protagonista di una serie di interventi prodigiosi, nonostante i tre gol subiti.