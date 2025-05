Davide Frattesi, match winner di Inter-Barcellona, parla a CBS Sports Golazo al termine della sfida che ha permesso ai nerazzurri di centrare la finale. "Sono fortunato, mi stava uscendo il cuore dal petto. E' incredibile una notte così dopo quella di Monaco, con la mia famiglia, in questo stadio. Una partita che racconterò ai miei figli", dice Frattesi.

"Quando abbiamo preso il 3-2 ho detto a Marcus che saremmo passati, ma non so come abbia segnato Ace, col destro... Mia madre mi dice sempre di avere fede, perché questa è la mia storia", prosegue. Il centrocampista incassa anche i complimenti di Henry per il gol e racconta come ci è riuscito. "Ho pensato che se non avessi segnato sarei stato fottuto (dice scatenando le risate in studio, ndr). C'erano qui mia madre, mio padre, mia sorella, la mia fidanzata e alcuni amici. "