Yann Sommer è ovviamente felicissimo dopo la vittoria sul Barcellona che ha garantito il passaggio in finale di Champions League. "Serata fantastica? Lo è. Sono felicissimo, per la squadra, per come abbiamo giocato - dice ai microfoni della Uefa -. Era difficile, abbiamo avuto tante situazioni complicate ma ci abbiamo sempre creduto e abbiamo fatto un grande lavoro. Sono felicissimo perché sapevamo che ci sarebbero state diverse situazioni in cui dovevamo difendere bene. E' difficile difendere contro di loro e sono felicissimo che sia finita così. PSG o Arsenal? Ad essere onesti non conta. Vediamo con chi giocheremo a Monaco in finale, sono due buone squadre".