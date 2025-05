Spazio anche a Simone Inzaghi che arriva anche ai microfoni di Inter Tv a margine della semifinale vinta questa sera contro il Barcellona valsa al tecnico piacentino la seconda finale di Champions League in tre anni:

Quanto è forte l'emozione in questo momento e se questa è forse l'impresa più bella da quando allena l'Inter?

"Ce ne sono state tante, sono veramente felice per la serata di stasera e non ho parole per ringraziare questi ragazzi che hanno messo un grandissimo cuore, perché per battere il Barcellona e il Bayern Monaco ci volevano grandi prove.

In questi anni lei ha creato un'Inter solida, matura, coraggiosa, europea. Che effetto le fa arrivare in finale con una squadra che è il riflesso del suo lavoro?

"Fa enormemente piacere, poi una serata così condivisa con i nostri tifosi che ci hanno accompagnato in questi quattro anni. Sono sempre stati meravigliosi con la squadra, abbiamo vinto, abbiamo perso, però è sempre stata una grandissima unione".

Arrivano i complimenti di Goran Pandev per Inzaghi.

"Goran, sei perfetto con l'abbigliamento come sempre. Guarda che porta bene, non devo cambiare niente, sono scaramantico come te. No, al di là del portare bene, è stato un grandissimo giocatore e un grande compagno, perché con Goran siamo stati insieme degli anni e veramente, oltre che essere un grande calciatore, lo conoscete tutti, è una persona speciale.

Mister, l'ultima cosa: ora che la finale è diventata realtà, come si gestiscono queste ultime settimane?

"Dovremmo essere bravi ad arrivarci nel migliore dei modi, sapendo che dobbiamo finire chiaramente un campionato dove stiamo lottando. Domani ho lasciato i ragazzi liberi, perché era tantissimo tempo che non avevano un giorno di riposo e poi arriveremo. Farò la partita di domenica a Torino, la Lazio, il Como e poi andremo a Monaco a giocarci questa finale".