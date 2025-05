Antonio Cassano, presente sulle frequenze di Viva el Futbol, ha parlato della lotta Scudetto, elogiando il percorso di Conte: "Conte sta facendo un qualcosa di stratosferico con il Napoli. Spalletti aveva una squadra forte, ma qui a gennaio è andato via il giocatore più forte e non è stato sostituito. Neres ha perso due mesi per infortunio. Conte sta andando oltre al miracolo Spalletti".

Focus anche su Inter-Barcellona: "L'Inter è avvantaggiata perché quando gioca in casa ti fa sentire il fiato sul collo. San Siro sarà un inferno. Il vantaggio di giocare in casa c'è, ci sarà il record d'incasso. Mi piacerebbe dire un paio di cose: l'altro giorno hanno chiesto a Farris, il vice di Inzaghi, che qualcuno (che sarei io) ha detto che se l'Inter vince la coppa la stagione è fallimentare. Il motivo? Con la squadra più forte, ha gettato al vento tre scudetti. La Champions l'ha vinta anche Di Matteo, e pure Mourinho con il pullman davanti alla porta. La coppa dei campioni è particolare. L'Inter all'andata ha giocato male, ha segnato due gol su calcio piazzato. Dopo 30 secondi Thuram ha fatto un grande gol. Ha fatto tre gol e poteva prenderne sei. La filosofia deve basarsi sul coraggio", ha detto Cassano.