Intervistato da Radio TV Serie A, Alexandre Pato ha raccontato come è nata la sua passione per il Milan: "Quando giocavo alla PlayStation sceglievo il Milan. Quando si è trattato di decidere, non ci ho pensato su: aveva appena vinto la Champions, c'erano sette brasiliani, il mio idolo era Ronaldo, che giocava in rossonero. Tra le varie squadre che mi hanno cercato c’è stata anche l’Inter, ma ancora oggi penso che il Milan sia stata la scelta migliore: ho giocato in un Club vincente, ho vinto con questo Club e ho giocato con tanti campioni italiani”.