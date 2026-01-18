Finisce 0-0 il lunch match tra Parma e Genoa. Tanta battaglia in campo, con i falli e il gioco spezzettato che l'hanno fatta da padrone nel primo e nel secondo tempo. Qualche chances su entrambi i lati: il Grifone recrimina per l'occasione di Colombo quasi a fine partita, con il tiro strozzato sul quale la difesa ducale si è salvata. Entrambe danno continuità alla striscia positiva: quarto risultato utile per il Genoa, terzo per la formazione di Cuesta.