"Non c'è ancora una squadra che ha continuità", ha detto Fabio Cannavaro a proposito della corsa scudetto e sulla vetta della classifica che continua a cambiare padrone e vede oggi l'Inter padrona in solitaria. "C'è chi sbaglia qualche secondo tempo, o il primo, c'è chi sbaglia la partita e poi la volta dopo rivince... Ma ora è anche normale, perché comunque c'è la Champions League che ti assorbe tanta energia e sicuramente il Milan sotto questo punto di vista è avvantaggiato" ha continuato il capitano dell'Italia campione del mondo 2006, oggi sulla panchina dell'Uzbekistan.
Juventus che nella corsa scudetto?
"In questo momento è un passo dietro le altre e e quando si cambia l'allenatore è sempre complicato. Spalletti è sicuramente un allenatore che a me fa impazzire, mi è sempre piaciuto, l'ho sempre visto come un punto di riferimento perché quando vedi le sue squadre c'è sempre tanto da studiare".
Sul Napoli di Conte:
"È subito dopo l'Inter nella qualità della squadra. Ma ora ha troppi infortuni che sicuramente stanno condizionando la stagione. Le critiche sono arrivate visto che pochi giorni fa era la prima in classifica, però alla fine Antonio sta sempre tra le prime. Sicuramente per gli infortuni il doppio impegno lo soffre, in questo periodo anche perché la rosa non è al completo, il Napoli l'ha pagato caro".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
