A un mese da Italia-Germania, gara d’andata dei quarti di finale della UEFA Nations League, prosegue spedita la vendita dei biglietti per la. Sono 25.000 i tagliandi già venduti per il match in programma giovedì 20 marzo alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano. Sono ancora disponibili i biglietti a prezzo scontato per famiglie, Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. Esauriti i tagliandi per il Primo Anello Laterale della Tribuna Arancio.

Gli Azzurri torneranno a giocare a Milano 123 giorni dopo l’ultimo match del girone di Nations League con la Francia, quando lo stadio ‘Meazza’ aveva fatto registrare il tutto esaurito (68.000 spettatori) e il record d’incasso per una partita della Nazionale.