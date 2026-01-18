Come si fa per rivincere lo scudetto? A questa domanda ha provato a rispondere Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, e autore del gol che ha permesso ai partenopei di sconfiggere il Sassuolo ieri sera: "Difficile, ci sono tante partite. Quando giochiamo anche contro squadre che non sono grandi, c'è difficoltà. Tutte le partite vanno giocate come una finale".