Come si fa per rivincere lo scudetto? A questa domanda ha provato a rispondere Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, e autore del gol che ha permesso ai partenopei di sconfiggere il Sassuolo ieri sera: "Difficile, ci sono tante partite. Quando giochiamo anche contro squadre che non sono grandi, c'è difficoltà. Tutte le partite vanno giocate come una finale".

Sezione: News / Data: Dom 18 gennaio 2026 alle 18:30
Autore: Niccolò Anfosso
