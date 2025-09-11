L’Inter si prepara a voltare pagina dopo la sosta per le Nazionali e a concentrarsi sul primo big match della stagione. Alla vigilia della sfida contro la Juventus, Cristian Chivu tornerà a parlare davanti ai media dal BPER Training Centre di Appiano Gentile.

La conferenza stampa del tecnico nerazzurro, inizialmente programmata per le ore 14, è stata anticipata alle 13:30. Sarà l’occasione per fare il punto sulle condizioni dei rientrati dalle selezioni nazionali e per presentare il delicatissimo Derby d’Italia, in programma domani all’Allianz Stadium di Torino.

Un appuntamento atteso, che darà le prime indicazioni sullo stato di forma dell’Inter dopo due settimane di pausa e sui temi tattici e mentali che accompagneranno il confronto con i bianconeri.