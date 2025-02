Nel passato di Igor Protti, attaccante di razza che ha legato al Bari, al Livorno e al Messina le sue pagine più importanti della sua storia da calciatore, avrebbe dovuto esserci l'Inter. A confermarlo è lo stesso ex giocatore intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "Sì, avevo un accordo, ma l’Inter doveva vendere uno dei suoi. Non l’ha fatto e quindi ho rinunciato. Mi ha preso la Lazio ed è andata benissimo lo stesso, Sergio Cragnotti stava costruendo la grande squadra che poi avrebbe vinto scudetto e coppe".

A Napoli è stato l’ultimo a segnare in Serie A con la maglia numero 10: poi l’hanno ritirata.

"Come pesava! Ho sempre giocato con il 10, a Napoli sapevo che sarebbe stato più complicato ma l’ho messa solo per quello, non certo per fare una sfida con Maradona: sarebbe stata impossibile".