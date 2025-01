Monterrey, Club León e Pachuca, ovvero le tre squadre messicane che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club, devono sognare in grande. A dirlo è Oribe Peralta, leggenda del calcio Tricolor, nonché ex giocatore dei Rayados, squadra inserita nel girone di Inter, River Plate e Urawa Red Diamonds: "Anche se una squadra può essere la favorita, il calcio dà la possibilità alla squadra sfavorita di raggiungere la vetta - le sue parole a Fifa.com -. L'abbiamo visto molte volte. La squadra che non ti aspetteresti mai finisce per raggiungere grandi traguardi. Penso che sia il modo in cui devi approcciare quelle partite, ed è ciò che dovrebbero fare le squadre messicane che hanno l'opportunità di giocare questo torneo. Spero che facciano bene. Da bravo messicano, sono orgoglioso del Paese in cui sono nato. Voglio sempre che i messicani facciano bene. Non solo nel calcio, ma in qualsiasi disciplina. Sono molto contento di vedere i messicani distinguersi sulla scena mondiale".