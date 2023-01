Dopo il triplice fischio del match di San Siro deciso da un suo guizzo, Lautaro Martinez viene raggiunto dai microfoni di DAZN per un commento a caldo su Inter-Verona: "Dobbiamo ancora migliorare, ma oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto anche se con fatica, loro giocano a tutto campo. Abbiamo preso tre punti che sono importanti", dice il Toro.

Sei l’argentino che ha segnato di più in Europa. Sei tornato a mille all’ora dal Mondiale. Come mai stai così bene? Qual è il tuo segreto?

"La voglia. Anche al Mondiale volevo fare bene ma mi portavo dietro da un mese un problema alla caviglia. Uno però cerca sempre di stringere i denti e di stare in campo per aiutare i compagni".