"Sempre con noi". Con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo X, l'Inter ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic, che oggi avrebbe compiuto 56 anni. Sotto la frase si vede la foto di Sinisa, seduto su un pallone col fischietto in bocca, in mezzo a un campo della Pinetina, quando era collaboratore di Roberto Mancini in nerazzurro.