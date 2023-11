L'Inter parteciperà a Milan Games Week & Cartoomic per il quarto anno consecutivo. A renderlo noto è lo stesso club nerazzurro attraverso una nota ufficiale in cui viene riferito che l'appuntamento (il più importante a livello nazionale per quanto riguarda gli Esports) andrà in scena a Rho Fiera Milano dal 24 al 26 novembre.

"Inter sarà assoluta protagonista al padiglione 13, nello stand di Mkers - viene precisato su Inter.it -. In questa occasione i nerazzurri attiveranno la collaborazione con Blue Lock, manga shonen scritto da Muneyuki Kaneshiro e disegnato da Yusuke Nomura, edito in Giappone dall'illustre casa editrice Kōdansha e distribuito in Italia da Panini Comics. La connessione tra Inter e Blue Lock è stata avviata durante il Japan Tour 2023, quando era stata creata ad hoc un’identità grafica nella comunicazione dei contenuti digitali del Club durante i match in terra nipponica e inoltre da un’installazione nella città di Tokyo, oltre che da un evento durante il quale Nicolò Barella aveva incontrato gli autori del manga. “Blue Lock” è un manga molto popolare che grazie a una narrazione innovativa del mondo del calcio, in un perfetto mix tra sport e gaming, racconta le avventure di Isagi Yoichi e dei 300 giovani attaccanti più promettenti del Giappone che partecipano ad un rivoluzionario metodo di allenamento nella struttura del Blue Lock, con l’obiettivo di creare l'attaccante migliore al mondo. La collaborazione ha come obiettivo quello di rafforzare il percorso di brand contaminations di Inter nei campi della cultura e dell'arte, al fine di raggiungere le generazioni più giovani in tutto il mondo.

Le occasioni di intrattenimento durante la Milan Games Week & Cartoomics saranno molteplici: lo spazio dell’Inter sarà dotato di un photobooth e di un backdrop dedicato. I tifosi che visiteranno lo stand riceveranno inoltre un regalo a tinte nerazzurre", la chiosa della nota.